Na romantični poroki v Dominikanski republiki

Anamarija Avbelj je pretekla leta pritegovala pozornost s sprehodi po modni brvi ter vzponi in padci v ljubezenskem življenju. Slednjega ni želela komentirati, zadeve pa so se umirile, ko je spoznala zdajšnjega partnerja Klemena Janežiča. Tudi z njim je bilo nekaj časa precej burno, a so se strasti umirile in že dobro desetletje uživata v partnerskem odnosu, katerega krona je ljubka hčerka Sofia.



Zakonca Avbelj-Janežič povezuje tudi ljubezen do potovanj. Skupaj sta videla že dobršen del sveta; od Evrope do še bolj oddaljenih eksotičnih krajev. Ni ju ustavila niti korona. Lani poleti sta se z nekajmesečno hčerko pogumno odpravila na počitnice v Grčijo, kjer so vsi trije neizmerno uživali. Nedavno pa sta spet pakirala kovčke. Odpotovali so v Dominikansko republiko, ki je poleg Zanzibarja, Maldivov in Dubaja ena od destinacij, kjer se turizem ni ustavil. Udeležila sta se prijateljeve poroke in se tako spominjala tudi svoje pred skoraj dvema letoma, ki sta jo morala zaradi slabega vremena kar dvakrat odpovedati.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: