Na pohodu bo poželenje

Venera je boginja ljubezni, Mars pa neustrašen bojevnik. Združevanje njunih energij je bilo mogoče čutiti že v začetku tedna. erotic couple kissing in the water Ko se združita Venera in Mars, doživite ponovno rojstvo njune energije ter prebujanje tako ženskega kot moškega načela v sebi. To vam bo pomagalo spremeniti odnos do spolnosti, vaših odnosov ter ženskih in moških energij v sebi. Venera predstavlja sveto žensko energijo, v astrologiji pa je planet ljubezni, harmonije, vrednot, denarja in lepote. Njena energija nas navdihuje, da se povežemo s svojo notranjo boginjo, podžgemo ustvarjalni ...