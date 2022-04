Na nogometni zelenici skupaj s sinom

Kapetan NK Maribor Marcos Tavares ni sanj, da bi zaigral za slovensko reprezentanco, nikoli dosanjal, jih pa bo mogoče njegov najstarejši sin Marcos Tavares mlajši. Na to bo treba sicer malce počakati, a se jima je obema pred dnevi izpolnila velika želja, in sicer se je Tavaresov sin na treningu pridružil članski ekipi.

»Ponosen sem. Srečen. To je bil poseben dan za mojo družino. Tudi zaradi tega trenutka sem vztrajal. Ta trenutek in ta dan se mi je za vedno vtisnil v spomin. Sedaj vem, da bo res kmalu napočil čas, da se poslovim in umaknem. Počasi bo čas. Do takrat pa imamo skupaj še eno nalogo. Da pokal vrnemo tja, kamor sodi. Do takrat bom užival na igrišču in v skupni vožnji na trening s sinom,« pravi ponosni oče petih otrok, ki je lani izdal svojo biografijo, letos pa bo zaključil sezono z odhodom v športni pokoj.