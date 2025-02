Na naših odrih je veliko ljubezni (Suzy)

Par z najdaljšim stažem na odru in doma sta pevka Hermina in harmonikar ter vodja Štirih kovačev Franc Šegovc, ki sta januarja letos praznovala že 64 skupnih let. Korošca sta se spoznala, ko je Franc prišel iz vojske pozdravit sodelavce v Tovarno Kos, kjer je bil prej zaposlen, in v pisarni opazil dekle kostanjevih las, ki jo je že leto dni pozneje popeljal pred oltar. Za tem se je Hermina pridružila še ansamblu, ki je na glasbeni sceni že več kot 70 let in je upravičeno vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši še delujoči ansambel na svetu.

Franc in Hermina Šegovc sta vsem za zgled.

Sedemintrideset let sta poročena harmonikar Robert Zupan in Sonja Zupan, pevka v ansamblu Zupan iz Tabora v Savinjski dolini, ki sta ga pred več kot 35 leti ustanovila skupaj. Pred tem sta bila člana ansambla Sredenšek. Mnogim sta vzor tudi akademski glasbenik Damjan Kolarič in njegova žena Barbara, pevka v priznanem štajerskem ansamblu Ekart, ki sta poročena 28 let, par sta še osem let dlje. Srebrni jubilej, 25 let poroke, bosta letos slavila Brigita Vrhovnik Dorič in njen Boštjan Dorič, ki sta moči združila v ansamblu Jodel express. Brigita, ki jo vsi poznamo kot kraljico jodlanja, je pred tem trinajst let pela v ansamblu Nagelj.

Letos bost srebrno poroko slavila Brigita in Boštjan Dorič.

Barbara in Damijan Kolarič sta poročena že 28 let.

Šestnajst let ljubezen druži dva para. Pevka Ljubica Špurej Jazbinšek in najprej harmonikar in zadnjih devet let kitarist skupine Zaka pa ne Gašper Jazbinšek sta se zaljubila leta 2009, pet let pozneje sta se poročila. Enako dolg staž imata za seboj harmonikar in vodja istoimenskega ansambla Rok Žlindra in njegova Barbara, doma iz Sodražice, ki sta po več kot desetletju zveze pred šestimi leti romantično poroko zapečatila na Havajih.

Šestnajst let sta skupa Ljubica in Gašper Jazbinšek.

Rok in Barbara Žlindra sta poročena šest let.

Lani sta po dolgih letih ljubezni priredila glasbeno poroko leta Aljaž Goličnik in njegova Lara, člana ansambla Šepet iz Velenja. Čeprav še niso poročeni, je na naši glasbeni sceni še kar nekaj parov, ki jih greje ljubezen. Med temi sta Jure Zajc, harmonikar istoimenskega ansambla, ki je omrežil srce Maje Berce, ki zadnjih šest let poje v njegovem ansamblu, pred tem je bila pevka ansambla Saša Avsenika. Ansambel Jureta Zajca je nedavno praznoval V ansamblu Refren sta glasbo in ljubezen združila harmonikar David Šalamun in pevka Anja Zorjan, ki sta par že devet let.

Lani sta se poročila Lara in Aljaž Goličnik.

David Šalamun in Anja Zorjan sta že dolgo zaljubljena.

Maja Berce in Jure Zajc še nista izrekla usodnega da.

FOTO: Mojca Marot in osebni arhiv