Prva pijanost

Kraljica cvička Jasna Kuljaj je dela v vinogradu vajena že od mladih nog, danes pa predvsem pomaga pri promoviranju družinskega cvička, ki ga obožuje tudi sama. »To mi je predvsem v veselje, od tega nimam kakšnega zaslužka,« poudari Jasna in nam zaupa anekdoto o svoji prvi pijanosti. »Pri trinajstih, štirinajstih sva z bratom v času pusta hodila od hiše do hiše v Kotljah na Koroškem, kjer sta živela babica in dedek. Upala sva, da bova z oponašanjem Helene Blagne in Naceta Junkarja zaslužila kakšen dinarček, a Korošci so nama namesto denarja ponudili kakšen krof in naju povabili v dnevno sobo ter nama natočili mošt. Po enem kozarcu mošta sem čutila zamegljen um in z bratom se spomniva le tega, da sva precej suhe krofe tistega večera zakopala v sneg, saj nama niso šli v slast, in šla razočarana domov brez denarja,« se zasmeji Jasna.