Na izlet v Celovec (Suzy)

Marsikateri Slovenec se Celovca spominja po tem, da smo se tja odpravljali po nakupih. A lahko v njem najdemo še dosti več, kar je vredno pozornosti. Največ se dogaja v starem mestnem jedru z dvema večjima trgoma – Starim in Novim. Slednjega poleg veličastnega kipa Marije Terezije zaznamuje 'zmaj' oz. lintvern, ki naj bi živel v bližnjem močvirju in bil sicer bolj podoben kači. Danes je to znan mestni simbol, upodobljen tudi v njegovem grbu. Ko so pred sto leti v okolici našli ogromno živalsko lobanjo, so bili tako prepričani, da lahko s tem potrdijo pripoved o lintvernu. Razstavili so jo, nat...