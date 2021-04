Na fotografiji brez retuše

Tudi naravna je videti odlično.

Medtem ko se je njena starejša sestra v teh dneh veselila vstopa v klub milijarderjev, so zaprecej manj navdušujoči dnevi. Na spletu se je namreč znašla njena popolnoma neobdelana fotografija, ki jo je po nesreči objavila njena asistentka. Ta je zaradi incidenta menda takoj dobila odpoved, piarovska ekipa 36-letnice pa se je takoj lotila brisanja vseh sledov fotografije.To jim seveda ni uspelo, saj je splet dobesedno ponorel. Številnim oboževalcem pa ni jasno, zakaj si zvezdnica želi fotografijo na vsak način skriti, saj je na njej videti popolnoma v redu. Kot je pojasnila direktorica marketinga znamke KKW, Khloé preprosto ne želi, da po spletu kroži fotografija, ki ni bila namenjena objavi.A slaba volja zaradi dogodka je v zadnjem tednu, kot kaže, že izpuhtela, saj je imela Khloé polne roke dela s prijetnejšo rečjo, pripravljanjem rojstnodnevne zabave za svojo triletnico. Mala princeska je bila na svoj dan obdana s stotinami balonov, na domu so jo obiskale Disneyjeve princese, z malimi gosti pa so se lahko zabavali med skakanjem v napihljivem gradu.