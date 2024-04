Na cilju ga je čakala družina (Suzy)

Priljubljeni igralec Robert Korošec, ki je gledalce navduševal v številnih uspešnih televizijskih serijah in na gledaliških odrih, je pred leti vzljubil kolesarjenje, ki je zanj postalo več kot hobi.

Triintridesetletni igralec namreč pridno nabira kilometre in izkušnje, zato ne preseneča, da se že udeležuje kolesarskih dirk, na katerih so najbolj glasni navijači njegovi domači. Nazadnje se je udeležil desete kolesarske dirke Istria Gran Fondo v Umagu, ki je lani uradno postala dirka, potrjena s strani Mednarodne kolesarske zveze (UCI). Navdušeni kolesar je sodeloval kot član ekipe BTS Company in na polovični razdalji na 87 kilometrih v vsesplošni konkurenci dosegel odlično deseto mesto.

Družinica si je po dirki privoščila še malce sprostitve in čofotanja v morju. Foto: osebni arhiv/instagram

Na uvrstitev je zelo ponosen, tako kot njegovi najdražji – žena in igralka Nina Rakovec, hčerka Lejla in sin Oliver, ki so za Roberta ves čas glasno navijali in mu v ciljni ravnini padli v objem.