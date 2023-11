Mychy: Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Pred vami je čas, ko se lahko ponovno povežete s svojim notranjim mirom, ki vam bo pomagal ohranjati ravnovesje v vsakdanjem življenju. Vzemite si čas in prostor za premor, ki vam bo pomagal ponovno napolniti baterije in se pripraviti na nove izzive. Spomnite se, da smo vsi na istem potovanju in da lahko s spoštovanjem do sebe in drugih ustvarimo bolj prijazno in sočutno okolje za vse. V trenutnem obdobju je potrpežljivost ključna. Čas je za vse nas, da naredimo bilanco življenja, preverimo svoje povezave med ljudmi, odnosi in projekti. S premišljenostjo in odločnostjo lahko pretehtamo vse, kar smo doživeli in dosegli. Preverimo odnose z ljudmi. Ocenimo, ali smo jim posvetili dovolj časa in pozornosti. Morda se lahko vprašamo, ali smo bili dovolj razumevajoči ali bi bilo potrebno več spoštovanja do njihovih potreb. Poglobimo se v svoje projekte in zastavljene cilje. Pretehtajmo, ali smo dosledno sledili svojim načrtom ali so potrebne prilagoditve. Morda se lahko vprašamo, ali smo vložili dovolj časa in energije v tisto, kar je resnično pomembno. Ta čas je priložnost za umiritev misli, premislek o naših dejanjih in vplivu, ki ga imamo na svet okoli sebe. Naj bo bilanca našega življenja izhodišče za premišljeno delovanje v prihodnje. Umirite se in dihajte. Dih je most, ki nas povezuje z našim notranjim duhom, našo resnično bitjo. Samo ko se za trenutek ustavimo in zavestno vdihnemo ter izdihnemo, postanemo prisotni v sedanjem trenutku. To je trenutek, ko se lahko povežemo s svojim notranjim jazom, ko lahko zaslišimo glas srca in sprejmemo notranji mir. Dihanje nas spominja, da smo živi, da smo del tega čudovitega sveta. Vsak vdih je priložnost za nov začetek, vsak izdih pa, da spustimo stvari, ki nam ne služijo več. Umirite se torej, globoko vdihnite in si vzemite trenutek zase.