Mychy: Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

V tej tišini nenadoma zaslišite sebe. Ne kot glas, ampak šepet, ki vam reče: 'Zdaj je čas. Čas, da nehate čakati. Čas, da se nehate oklepati poti, ki po katerih ste hodili zaradi drugih. Čas, da priznate, da vam dve poti, ki se raztezata pred vami, nista več samo simbolični.

Ena vodi k vam, druga stran od vas. In med njima ste vi – razpeti, izmučeni, a še vedno bitje, polno moči. Čeprav ste utrujeni, ste pripravljeni. Saj veste, resnica v odnosih ni v tem, koliko lahko prenesete, ampak koliko ste pripravljeni biti to, kar ste, tudi če vas zaradi tega kdo zapusti.

Vse, kar je bilo zgrajeno na vlogi, se bo sesulo. Vse, kar je bilo oprto na laž, bo razkrito. Vse, kar ste sami zamolčali, bo spregovorilo. Morda skozi telo, sanje, odnos, ki vas že dolgo tiho zapušča. Potrebujete le eno – morate biti zvesti sebi, tudi če to pomeni, da morate iti sami. Morda ne boste še naprej z vsemi, ki so bili ob vas zdaj. A boste šli s tistimi, ki vas vidijo in slišijo ter vas ne ljubijo zaradi tega, kar jim dajete, ampak zaradi tega, kar postanete, ko ste svobodni. Kajti pravi odnosi ne zdržijo zaradi kompromisov, ampak zaradi resnice.

Pravi odnosi ne zdržijo zaradi kompromisov, ampak zaradi resnice. Zdaj je čas, da pogledate, kateri vas hranijo in kateri praznijo. Kateri podpirajo vašo rast in kateri hranijo vaše strahove.

Zdaj je čas, da pogledate, kateri vas hranijo in kateri praznijo. Kateri podpirajo vašo rasti in kateri hranijo strahove. Kdo vas v resnici ljubi in kdo vas potrebuje, da ne bi bil sam. Izbirajte. Odločite se. Ne čakajte, da bo nekdo drug namesto vas. Vsako odločitev, ki je ne boste sprejeli sami, bo sprejel nekdo drug za vas. Ni vam treba vedeti, kam vas bo nova pot peljala. Dovolj je, da veste, kam ne smete več nazaj. Naj ta zadnji tok misli zasije kot tiho vodilo tistim, ki hodijo z občutkom, iščejo po razpokah in si upajo biti resnični.