Mychy: Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

V teh trenutkih preobrazbe, ko se odpirajo nova vrata in rojeva nov začetek, je čas, da si zavestno zastavite cilje in naredite korak naprej. Ne podcenjujte sebe, vztrajajte in verjemite v svoje sposobnosti. Vaš novi jaz se rojeva, namenite mu ljubezen in nego, ki ju potrebuje, da zraste ter izpolni svoj potencial. Osvoboditev je na dosegu roke, ključ do nje bo prišel skozi globoko katarzo – intenzivno, čustveno izkušnjo, ki vas bo pustila prenovljene, poživljene in ponovno rojene.

To obdobje prinaša možnost uničenja vseh preprek, ki vas držijo nazaj na osebnem in družbenem področju. Čas je, da se odrečete tistemu, kar vas ohranja v bolečini, in se povežete s tistim, kar vas ohranja v udobju. Morda se bo težje odpovedati starim udobnim miselnim strukturam in prepričanjem, ki so lahko zdaj zgolj vaša navada, kot se znebiti samouničevalnih vzorcev in biti srečen in zdrav. Kaj pravite? Se strinjate? Kaj izbirate vi? Ali zdaj vidite?

Začenja se obdobje povratka na poti k svoji izvorni biti. Samo odločitev postati zdrav človek je največje darilo, ki ga lahko ponudite svetu. Ohranjajte visoko naravnanost. Skozi proces zdravljenja, ki se dogaja zdaj, se lahko naučite o svojih prirojenih darovih in se jih odločite uporabiti za višje dobro. Ne pozabite, da je namera pot do razrešitve, ki jo iščete. Nikoli ne morete zares predvideti, kako naj bi se stvari dogajale v vašem življenju, lahko pa prevzamete odgovornost zase in se odločite. V trenutku, ko mislite, da veste, kako bi naj bilo, se stvari popolnoma preobrnejo. Zato ...

Če nekaj ne deluje, sta razloga lahko dva: ali še niste pripravljeni ali obstaja boljša pot. Usoda prinaša nepričakovane dogodke, ki so sprva lahko prikriti, težavni ali boleči, a naj vas ne preslepijo, saj je to vaš čarobni čas, in pomembno je, da ste v toku z dogodki. S spoštovanjem do vašega notranjega potovanja … Ne sodite. Utelešajte mir.