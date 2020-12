Mychi: Zaupajte in bodite hvaležni

Ponudila se vam bo nova priložnost, ki se vam bo sprva zdela nad vašimi finančnimi zmožnostmi ali znanjem. A ta priložnost se ne bi ponudila, če je ne bi bili sposobni izkoristiti. Razpletla se bo v vaše dobro, če boste prilagodljivi in aktivni. Ne pozabite, da je vse, kar ima trajno vrednost, vedno soustvarjanje vas in stvarnika. Ne pritiskajte preveč nase in ne prepričujte se, da se morate odločiti takoj. Pustite času čas. Če je mogoče, si vzemite kratek odmor od vsega, vnesite v svoje življenje nekaj miru in tišine, pa bodo stvari v prihajajočih dneh jasnejše. Vaša osnovna dolžnost je spoštovati to, kar v resnici ...