Mychi: Vaša svetloba je darilo svetu (Suzy)

Ženska je dih življenja, luč sveta. Obstaja nekaj svetega v ženski. Nekaj, česar ni mogoče ujeti v besede, le začutiti. Je dih, ki postane dih drugega. Je ljubezen, ki prehaja iz generacije v generacijo. Je toplina dlani, ki zdravi, glas, ki pomirja, moč, ki dviguje. Dan žena je več kot praznik – je poklon.

Poklon mami, ki podari življenje. Poklon babici, ki v drobnih stvareh skriva čarovnijo. Poklon sestri, ki razume brez besed. Poklon ženi, ki stoji ob strani, prijateljici, ki zna poslušati, teti, ki daje zavetje, hčerki, ki bo nekoč pisala novo zgodbo. Biti ženska pomeni rojevati – ne le otroke, temveč sanje, ljubezen, upanje. Pomeni nositi v sebi svetlobo, tudi ko tema pritiska na vrata. Pomeni čutiti, tudi ko svet postane trd.

Stati, tudi ko noge klecajo. Ženska je moč, zavita v nežnost. Je potrpljenje, ki prenese viharje. Je toplina, ki greje srce sveta. Vsaka ženska je zgodba. In vsaka zgodba je sveta. Njena moč je v tem, da ne preneha ljubiti. Ženska ni samo telo. Ni samo nasmeh, ni samo glas, ki pomirja. Je energija, ki nosi svet. Je drevo, ki daje sadeže, voda, ki napaja življenje. Nosila je bolečino, a jo je spremenila v nežnost.

Biti ženska pomeni rojevati – ne le otroke, temveč sanje, ljubezen, upanje. Pomeni nositi v sebi svetlobo, tudi ko tema pritiska na vrata. Pomeni čutiti, tudi ko svet postane trd.

Nosila je težo sveta, a jo je spremenila v objem, pesem, dotik. Nosila je življenje v sebi, in ko ga je podarila naprej, se ni končala – postala je večna, vtkana v dihanje svojih otrok, v ljubezen, ki jo je predala, v besede, ki se jih bodo spominjali tisti, ki jih je ljubila. Kolikokrat je vstala, ko je želela ostati na tleh? Kolikokrat je šla naprej, ko ni imela več moči? Kolikokrat je bila svetloba za druge, ko je sama hodila skozi temo?

In vendar je tu. Močna. Mehka. Nežnost, zavita v jeklo. Tiha sila, ki premika gore, ne da bi to opazili. Hvaležnost njej, ki je bila pred nami, in njej, ki šele prihaja. Hvaležnost materi, ki je podarila življenje. Hvaležnost babici, ki je znala v vsakdanjih stvareh skriti čarovnijo. Hvaležnost sestri, ki je bila prva prijateljica, prva zaveznica, prva, ki je znala brati med vrsticami. Hvaležnost ženi, ki ljubi z vso močjo, ki daje sebe, ne da bi pričakovala plačilo. Hvala vam, ki ste. Ki ljubite in dajete. Vaša svetloba je darilo svetu.