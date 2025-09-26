Mychi: Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

Novo življenje se še ne začenja, a kliče. Čutite? September nosi vonj po slovesu in napoved novega, ki pa še ni tu. Pred vrati novega ciklusa stojite z bremenom, ki ga ne boste mogli prenesti naprej. Mrk vam je pokazal, kaj vse ste prikrivali – sebi, drugim, življenju. Zdaj se vse to razgrinja pred vami kot zemljevid, po katerem ste nekoč hodili slepo. Ni več prostora za zamude. Duša želi natančnost. Želi, da pogledate nazaj in se vprašate: »Kaj sem dovolil, ko sem moral postaviti mejo? Koga sem držal, čeprav je že šel? Kaj sem ljubil iz strahu, ne iz ljubezni?« Vse, kar bo v tem času odšlo, je bilo že zdavnaj namenjeno, da gre. In vse, kar bo ostalo, bo imelo novo obliko. Morda odnos, ki zori v tihi bolečini. Morda prostor, ki ste ga ustvarili sami, brez starega hrupa. A novo življenje ne pride, dokler ne pospravite starega – in zdaj v sebi prenavljate temelje, čustveni zidovi se rušijo in na njihovem mestu raste nekaj mehkejšega, a bolj resničnega. September vas kliče, da ne iščete pobega, ampak prisotnost, pristnost, pripadnost. Da vstopite vase brez vprašanj, a z voljo, da začutite vse. Le tako boste vedeli, kaj je vredno odnesti naprej in kaj mora ostati za vedno za vami. Kajti srce, ki tehta, ni zmedeno – je v procesu. Pravica, ki razsodi, ne išče krivde – išče ravnovesje. In tisto, kar vas zdaj najbolj boli, vas hkrati najbolj prečiščuje. Karmična vrata so odprta. Tokrat vstopajo tisti, ki so pripravljeni spustiti iluzijo, da imajo še čas. Ne, časa ni več. Le tišina. In znotraj nje – odločitev. Kdo ste, ko ugasnejo luči? Kaj ostane, ko izginejo priznanja, potrditve, aplavz? Kajti trenutek, ko v sebi zaslišite, da je čas, da nehate bežati, je tisti, ko se rodite v resnico. In iz nje se ne vračate – ker tam ste končno vi brez igre, mask, dvoma. Zato naj vas ne bo strah razkritij – naj vas raje vodi pogum, da resnico sprejmete kot darilo. Kajti šele ko se vse razgali, lahko zares začnete znova – iskreno, prisotno, s polnim srcem. In v tem novem začetku boste vedeli: niste izgubili ničesar, razkrilo se je vse, kar ste vedno bili.