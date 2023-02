MRFY v Londonu

Medtem ko se skupina Joker Out intenzivno pripravlja na nastop svojega življenja v Liverpoolu, so njihovi glasbeni prijatelji že na Otoku. Zasedba MRFY se je pred tedni odpravila v London, kjer pridno snemajo, ustvarjajo nove komade in pridobivajo pomembne stike, da bi se čim bolj suvereno predstavili tamkajšnjemu tržišču.

Tam so jih zelo lepo sprejeli, v igri je nekaj koncertov, kmalu pa se bodo podpisovale že prve večje pogodbe. Pridružil se jim je tudi producent Žare Pak, ki si ga delijo z našimi letošnjimi evrovizijskimi predstavniki. Fantje so se v angleški prestolnici dobro ugnezdili, počutje je na vrhuncu, in čeprav jih domača scena že zelo pogreša, bodo za dosego višjih ciljev še nekaj časa ostali v deželi kraljevih zdrah.

Izvedeli smo, da najbolj pogrešajo okusno slovensko hrano in svoje najdražje, ki pa bodo morali nanje še malce počakati, saj so odšli s trebuhom za kruhom.