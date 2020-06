SOLSTICIJ

Mrčni solsticij: prebuja se nova zora

Počasi se bližamo sredini poletne triade mrkov, ki jo je v začetku junija začel lunin mrk v strelcu in aktiviral novo karmično os dvojčka-strelec. Severni in južni lunin vozel sta točki karmičnega povračila. Južni vozel govori o dediščini preteklosti, severni pa je projekt sedanjosti, ki izhaja iz nepotešenih želja in neopravljenih nalog iz prejšnjih življenj. Mrki so prinašalci sprememb in vsekakor bodo največji izzivi zdaj komunikacija, trgovanje, prodaja, učenje in poučevanje.