Ste vedeli, kako je pri nemški kanclerki? Mož pere, ona lika

Z drugim možem Joachimom Sauerjem med dopustom

Na začetku politične kariere so jo imenovali deklica, pozneje pa je postala mati.

V časih, ko mrgoli politikov, ki sejejo sovraštvo, si prisvajajo davkoplačevalski denar, se vpletajo v afere in se na splošno vedejo popolnoma nedostojno, je pravi čudež, če imaš v državi politika, ki v vseh pogledih vzbuja spoštovanje. Nič čudnega torej, da so Nemci na svojo kanclerkotako ponosni in že vnaprej obžalujejo njen odhod iz politike letos jeseni.Večkrat v isti oblekiV Nemčiji političarki iz vrst krščanskih demokratov ljubkovalno rečejo mama. Je evropska voditeljica z najdaljšim stažem in se uvršča med politike, ki jim Evropejci najbolj zaupamo, še posebno pa navdušuje s preprostim, kar se da preprostim življenjskim slogom, čeprav bi si lahko privoščila razkošje. Na eni od novinarskih konferenc je 66-letnica, ki navdušuje tudi s spoštljivim odnosom do drugače mislečih, denimo razkrila, da ona lika, mož pa pere, navadno ponoči, ko je bolj poceni tok.Znano je, da je odlična kuharica, še posebno slastna pa naj bi bila njena slivova torta. Z oblačili se karizmatična voditeljica poljskih korenin nikoli ni pretirano ukvarjala, čeprav bi si lahko privoščila vsak dan drugo obleko najprestižnejše znamke. Ko so jo na temo večkratnega nošenja iste obleke zbodli novinarji, pa je odvrnila, da je političarka in ne manekenka. Veliko o nekdanji študentki fizike in kemije pove tudi to, da je bila njena vzornica v mladih letih Nobelova nagrajenka, znanstvenicaNezanemarljivo je tudi dejstvo, da se svojega stolčka ne oklepa z vso silo, kot to počnejo nekateri, pač pa se je, čeprav bi lahko še ostala, sama odločila, da je čas za slovo. »Vedno bodi boljši, kot se zdi, in nikdar se ne pretvarjaj, da si boljši, kot si,« je ena od slavnih izjav nemške kanclerke, ki nam je lahko v navdih.