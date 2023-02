Mož dobi še boljši vroči ples

Kot gostja v pogovorni oddaji ameriške televizije ABC je Salma Hayek Pinault Jimmyju Kimmelu zaupala nekaj podrobnosti s snemanja tretjega dela filma Vroči Mike z naslovom Zadnji ples, ki je že v naših kinematografih. Film vsebuje veliko seksi prizorov, Salma pa v enem od njih prejme ples v naročju, ki ji ga je v vlogi striptizerja pričaral postavni Channing Tatum. Kako se je pri tem počutila?

Čeprav ima možev priimek že trinajst let, ga nikoli niso zapisovali ob njenem, zdaj pa pri tem vztraja.

»Nikoli prej še nisem bila deležna plesa v naročju. In če je treba nekje začeti, zakaj ne s Channingom,« se je pošalila zvezdnica in dodala: »Veste, to si zaslužim. V toliko filmih sem igrala striptizeto, sedaj sem končno dobila vlogo, v kateri samo sedim in uživam.«

Kaj pa na vse vroče scene poreče njen mož Francois-Henri Pinault? Je kaj ljubosumen? »On dobi enako doma oziroma še boljše. Doma je vse skupaj brez oblačil, zato se nič ne pritožuje,« je v smehu dejala igralka.