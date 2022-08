Morski užitki Jureta Kopušarja: Nepozabni rojstni dan na Unijah

Poletni dnevi igralca SNG Nova Gorica so prepleteni z delom in dopustom. Medtem ko ga še nekaj dni loči od premiere novega muzikala Povodni mož, ki ga bodo izvedli v okviru Festivala Ljubljana, v katerem bo pel in plesal v glavni vlogi, si je z izvoljenko Barbaro Kramar, s katero bosta kmalu praznovala deseto obletnico ljubezni (namesto večerje si vedno naročita slastno pico in se veselita vsakega skupnega leta), privoščil tudi nekaj oddiha.

Lani se je Jure Kopušar, ki je kot junak invalid Lovro Felc v seriji Najini mostovi pridobil simpatije številnih invalidov, odpravil na hladno in ognjeniško Islandijo, letos pa se je odločil za oddih na hrvaškem otoku Unije. Seveda ni samo poležaval na plaži, temveč je v supergah raziskal vsak košček tega zanimivega in ne preveč turističnega otoka, kjer je praznoval tudi rojstni dan.

Sorodniki in prijatelji so ga zasuli s čestitkami, sam pa si je vzel tudi minuto za kontemplacijo, da se je ozrl na preteklo leto in vse, kar se mu je v njem zgodilo. Zdaj pa samo naprej!