Morje jo osvobaja, telo enakomerno osončila

Radijska in televizijska voditeljica je končno dočakala svoj najljubši del leta, ko se lahko za kratek čas pozabi na vse skrbi, obveznosti in projekte ter se posveti sebi. Melani Mekicar se je s fantom odpravila na sosednjo Hrvaško, smuknila v najudobnejša poletna oblačila, obraz pa si namesto z ličili olepšala z morsko soljo in s svežim jadranskim vetrom. »



Obožujem počitnice, kjer se lahko požvižgam na to, kako bom videti, ali bodo lasje lepo počesani, skratka, čas je za robinzonsko razvajanje. Morje me osvobaja in obožujem, ko se s čolnom potepamo naokoli, skačemo v vodo, kjer nas je volja, in ker nikjer ni nobenih zvedavih oči, lahko to počnem tudi brez kopalk. To je tisto, kar me zares osrečuje,« nam je orisala svoj zasluženi oddih in namignila, da je telo enakomerno osončila, tudi tam, kjer kožo navadno pokrivajo krpice.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: