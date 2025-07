Morda pa smo mi krivi (Suzy)

Pogosto ob razhodu rečemo: »Nisi kriv ti, ampak jaz.« S tem želimo ublažiti bolečino ob pravih razlogih. Toda kljub temu si ob sporih v odnosih vedno mislimo, da so krivi drugi, ne mi. Psihologi pravijo, da so konflikti normalen del odnosa, a v njem ne moremo objektivno presojati, kdo je za kaj kriv. Veliko samorefleksije namreč potrebujemo, da priznamo, da je problem v nas, hkrati namreč težko sprejmemo odgovornost za svoje reakcije, če podzavestno verjamemo, da je vedno kriva druga stran.

Tovrsten vzorec se pojavlja v vseh razmerjih, saj lažje kažemo s prstom na druge. Toda o sebi bi morali razmisliti, če se izogibate odgovornosti in se ne znate opravičiti, če burno reagirate, se izogibate pogovoru, zavzamete obrambno držo, če se osredotočate le na partnerjeve slabosti – in s tem zanikate svoje ali mislite, da imate vedno prav. V sporih namreč ne gre za to, kdo ima prav in kdo se moti, ampak za to, da imamo pač drugačen pogled na stvari, na kar vplivajo naše travme in vzgoja. Zato poskusite biti objektivni, saj se le tako začne proces samozdravljenja.