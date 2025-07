Monaška knežja družina: veliko slavje ob 20. obletnici vladavine (Suzy)

Monaška knežja družina je ob 20. obletnici vladavine princa Alberta II. pripravila veličastno slavje, na katerem so se zbrali vsi pomembni člani rodbine Grimaldi. Ob knezu je stala njegova žena princesa Charlene z dvojčkoma princem Jacquesom in princeso Gabriello. Med vidnimi gosti sta bili prinčevi sestri, princesi Caroline in Stephanie, ter njegovi nečaki in nečakinje z otroki, ki so kot najmlajši člani ene najbolj medijsko izpostavljenih plemiških rodbin v Evropi pritegnili največ pozornosti.

Dogodek je bil predvsem prikaz enotnosti monaške knežje družine, ki je, zlasti zakon Alberta in Charlene, pogosto pod drobnogledom javnosti. Princ je množico nagovoril s čustvenim govorom, sam dogodek je bil tudi svojevrsten modni spektakel, saj so dame navdušile s prefinjenim izborom oblačil. Proslava na trgu pred palačo se je zaključila z monaško himno, svetlobno predstavo in ogromno torto, ki je bila prava paša za oči in seveda poslastica za najmlajše.