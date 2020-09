Moksanje v času enakonočja: za zdravje, krepitev pljuč in proti zasluzenosti

Močan veter odkril streho, voda poplavila šolo

Ob 16.44 je v naselju Libanja v občini Ormož močan sunek vetra odkril del strehe na stanovanjski hiši. Gasilci PGD Ivanjkovci so odkrito streho na površini okoli 20 kvadratnih metrov prekrili s folijo, poroča uprava za zaščito in reševanje. Meteorna voda zalila šoloMeteorne vode pa so v torek zalile hodnik, kabinet, učilnico in del telovadnice OŠ 8