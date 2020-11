Mojstrica Teja Gregorin: s kvačko v roki pripravljena na zimo

Naše babice, malo manj pa naše mame, so obvladale celo vrsto ročnih del od šivanja, pletenja, vezenja in celo kvačkanja. Njihove potomke se zaradi pomanjkanja časa temu niso več toliko posvečale, med karanteno pa so številni obudili stare, že skoraj pozabljene spretnosti. Nekdanja biatlonka Teja Gregorin je pred časom že pokazala, da ji gredo ročna dela dobro od rok, ko je spekla čudovite piškote, ki so bili tudi nesramno dobri.



Zdaj pa si v svoji domači hiši pod Krvavcem čas krajša še z drugačnim ustvarjanjem: v roke je vzela kvačko in volno ter za mrzle dni nakvačkala lepe, tople in praktične kape. Izdelala jih je v najrazličnejših barvah in vzorcih. Nekaj si jih bo nadela sama, seveda bo vsako primerno kombinirala z bundo ali jopico, nekaj pa jih bo zagotovo podarila prijateljem, ki so se že postavili v vrsto za nov modni kos.