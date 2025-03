Drugega marca 1965 je v ameriške kinematografe prišel film, dolg dve uri in pol, ki je bil sprva deležen zelo mešanih odzivov. V resnici ni nihče pričakoval, da bo postal uspešnica za vse generacije in prinašal veselje in dobro voljo še desetletja pozneje. Zgodba, pesmi in prizori so danes neizbrisni del naših spominov, film pa ostaja nepozaben in večno priljubljen med nadvse različnimi ljudmi. Maria (Julie Andrews) se pripravlja na zaobljube v samostanu, ko dobi nalogo, da postane guvernanta sedmih otrok ovdovelega oficirja Georga von Trappa (Christopher Plummer). Film je posnet po resnični ...