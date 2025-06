Mojca, Primož in Marko: trio izjemnih talentov (Suzy)

Na Kranjskem igralskem filmskem festivalu se je zbrala igralska smetana, ki je vsakokrat vesela izgovora, da se v Kranj odpravi na druženje s stanovskimi kolegi, ogled dobrih filmov ter izvrsten spremljevalni program. Namen festivala Krafft je v osrednje gorenjsko mesto pripeljati svetovni izbor filmov, ki jih zaznamuje odlična igra, nadarjene in globalno prepoznavne igralce in igralke ter vrhunske strokovnjake in strokovnjakinje, da delijo svoje zgodbe, znanje in izkušnje.

Mojci Fatur, predsednici Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev, sta se pri iskrivem klepetu pridružila Marko Mandić, eden od selektorjev filmov za tekmovalni program, in Primož Bezjak, eden od članov žirije, ki je odločala o izjemnih igralskih dosežkih nove generacije. Ena svobodnjakinja, en igralec iz Drame in eden iz Mladinskega gledališča. »Že pred dvema urama smo rekli, da gremo domov, a smo še kar tu,« se je šalila igralka. Na Krafftu se imajo pač predobro, da bi pobrali šila in kopita!