Mojca Makuc, Metka Premerl in Miha Guštin - Gušti

Panika na ministrstvu: ni bil bel prah, ampak predmet zavit v bel papir (FOTO)

Ob 15.30 so ljublljanske policiste obvestili, da so v eni izmed državnih ustanov na območju centra Ljubljan prejeli sumljivo pošiljko iz katere se je ob odprtju vsula neznana snov (bel prah). Na ministrstvu za gospodarstvo so prejeli sumljivo pošiljko, so nato za STA potrdili na ministrstvu. Pošiljka ni bila naslovljena na ministra Zdravka Počivalška, so pojasnili na ministrstvu. Tri