Mojca Lubanjšek Pehant, Darja Kuhar Kotnik in Tadej Toš

Mojca Lubanjšek Pehant

Pa smo jo našli,

maškar'co našo,

samo da nam ni

pobegnila na mašo.

Ta ponesrečena

modra obleka

v naše oči

kakor strela useka.

Čist’ vse je narobe

in med sabo se krega,

resica divje

v bleščico se drega.

Za vrhunec še s tilom

je spodnja obroba,

eleganco prekrila

j e kostumska podoba.





Darja Kuhar Kotnik

Pogrešali smo jo

damo prelestno

z zavidljivo postavo

in mimiko resno.

Po vrtnicah strastnih

je tokrat posegla,

na črno obleko

je romantika legla.

Pozira kot kakšna

brhka mladenka,

ji do gležnjev ne seže

nobena manekenka.

Na vsaki detajlček

preudarno pomisli,

celo kodri na glavi

med sabo so isti.