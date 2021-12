Mojca Funkl: Turbulence in preobrazba

Mojca Funkl je po ascendentu sicer pridna, vestna, analitična, odgovorna devica, a ker je Merkur, vladar njenega horoskopa, v ovnu, pride veliko bolj kot našteto do izraza njena ognjena narava. Borbena je, pogumna, hitra, ne boji se novih izzivov in si jih vedno znova zastavlja. Merkur je v hiši preobrazbe, kar pomeni, da gre večkrat v življenju skozi krizo in napornejše, katarzično obdobje, polno izgub, iz katerega pa vedno izide močnejša. Da se ne vda zlepa, se zna postaviti zase, je odločna, ponosna in optimistična, skrbi tudi Luna v levu. V 11. hiši kaže, da ima širok krog uglednih in zve...