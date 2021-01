Moj oče je znal premikati gore

Med drugim sva se tako sredi noči izgubljala po notranjskih gozdovih, si v Maximarketu izposojala okončine lutk za rekvizite ter v japonkah brodila po Ljubljanskem barju. Zato sem vedela, da je odločitev, da po smrti očeta prav on nadaljuje okraševanje praznične Ljubljane, najbolj naravno nadaljevanje zgodbe.Odraščal je z ustvarjalnostjo. »Oče je vedno poudarjal, da moraš biti izviren in ne smeš kopirati,« se spominja Urban. »K ustvarjalnosti me je spodbujal, mi jo ponujal, a me nikoli ni silil k temu. Že pri sedmih letih sem risal v njegovi slikarski šoli med samimi odraslimi. To me je veselilo in zanimalo. Pri nas je bila ...