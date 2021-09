Moj mož je moje vse

Podjetnica in ženska z zlatim srcem Ana Lukner Roljič je neskončno hvaležna, da ima ob sebi takšnega človeka, kot je Dejan. Nedavno sta praznovala četrto obletnico poroke, in kot pravi, jima je vsak dan lepše. »Poročila sem se z moškim, kakršnega sem si vedno želela.



Toliko vsega smo že dali skozi, naše življenje je pustolovščina, polna ljubezni, veselja in napornih trenutkov. Drug drugemu sva največja oboževalca in največja kritika. Razveselil naju je sin Jackson, najino vse,« pravi Ana, ki je pripravljena za vse, kar prihaja, in se veseli, da bo še naprej lahko uvajala pozitivne spremembe na svetu. Seveda pa ni vedno le lepo, pridejo preizkušnje, vendar jih zakonca dobro premagujeta.



Pomaga jima zavedanje, da skupaj ustvarjata boljši svet.



Komentarji: