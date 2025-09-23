Modrost Saše Einsiedler: Če imaš dar, se ga ne otepaj (Suzy)

Vsi govorijo o njenem velikem povratku na televizijo – zdaj, ko Saša Einsiedler nastopa v oddaji Poroka na prvi pogled. »Malce mi je smešno, ker bi to držalo, če bi se vračala s svojo oddajo. A mi je lepo, da me ljudje še niso pozabili in so me očitno radi gledali. To je pobožalo mojo dušo. Morda pa moj veliki povratek še pride!« se smeji.

Televizije ni pogrešala. »Najbrž zato, ker je zdaj čas videov in portala youtube in sem ves čas nastopala pred kamero, samo v drugi obliki. Vendar moram priznati, da sem ob vstopu v studio, ko so se prižgale kamere, čutila, da sem doma,« se nasmehne. »Spomnim se, da sem ob vrnitvi domov partnerju Andreju rekla, da sem na snemanju neznansko uživala. Kar oživela sem.« Preden je prišlo to povabilo, je niso snubili za kakšno drugo oddajo.

»Hkrati sem tega otepala. Ko sem namreč nehala delati na televiziji, je zelo dolgo trajalo, da sem se znebila oznake 'voditeljica'. Ne razumite me narobe, rada sem imela ta poklic. A sem želela ljudi navaditi, da sem zdaj coach, mentorica, da delam druge stvari. Naposled sem doumela nekaj pomembnega. Če imaš dar, kakršenkoli že, je škoda, da se ga otepaš, ker se vedno znova vrača k tebi. Ta priložnost se mi zdi res posebna, ker lahko prepletem svoje delo z ljudmi in izkušnje na televiziji.«