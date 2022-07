Modrijani ponosni na gasilce, zanje so napisali himno

Zato so skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije pripravili himno Gasilske olimpijade z naslovom Vedno pripravljeni, ki bo potekala v Celju med 17. in 24. julijem.

»Gasilci so vedno pripravljeni prihiteti na pomoč. Njihova srca junaško bijejo za Slovenijo in njene ljudi. Gasilci, hvala za vaš pogum in vaše veliko srce. Dragi gasilci, Modrijani pa smo vam hvaležni tudi za vse nepozabne gasilske veselice,« so ob izidu gasilske himne povedali glasbeniki, ki so ponosni, da jim je uspelo izpeljati takšen projekt.

Snemanja videospota se je namreč udeležilo skoraj 400 gasilk in gasilcev, ki so se hitro naučili plesne koreografije, pa tudi pesmi, ki bo zagotovo postala velika uspešnica vseh veselic.