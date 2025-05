Modrijan Peter poročil svojo Anjo (Suzy)

Priljubljeni Modrijani so nedavno v zakonski stan pospremili svojega člana in kitarista Petra Oseta. »Danes je čudovit dan. Prazničen. Dan, ko so naša srca še posebno vesela. Danes se poročita naš modrijan Peter in njegova Anja. Draga mladoporočenca, veselimo se in vama iskreno čestitamo. To je najlepši dan in pred nami je najdaljša noč. Z vama praznujemo do jutra,« so glasbeniki na družabnih omrežjih zapisali na dan poroke.

Decembra 2023 je drugič postal oče.

O njej sicer ni veliko znanega, le da so se je udeležila številna imena s slovenske glasbene scene in da sta paru med drugim zapela tudi zakonca Tjaša in Uroš Steklasa. Peter in Anja sta oče in mama dveh dečkov. Starejši Val se je rodil leta 2012, mlajši Adam pa konec leta 2023. Ponosni očka je takrat s fotografijo iz porodnišnice, na kateri maha z modro kapico, razkril, da se mu je rodil drugi sin.