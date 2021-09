Modni radar: Uroš Buh, Dominik Bagola in Karin Zemljič

obleke na slovenski popevki uros buh

Uroš Buh Nit’ ’buh’ ni pomagal

pri vsej tejle zmedi,

je kaos od zadaj

in tudi od spredi,

saj fant je pozabil,

da gre že zares,

in misli, da vaje

imajo še vmes.

Pristal je na odru

festivala Popevka,

in žal ni zaslužil

si mega seštevka.

Če bi hlače zamenjal

z različico modno,

potem vse v hipu

bilo bi bolj godno.

obleke na slovenski popevki dominik bagola

Dominik Bagola Prikupen mladenič,

obleka mu paše,

če vsaj tale šal

se na njega ne zbaše,

ker hitro postane

kot operni pevec,

ki mu dvakrat obrnil

se življenja je števec.

Pikčasta ruta

je samo v nadlogo

in svetlikasti robec

izgubi svojo vlogo.

Naslednjič pa vase

mal’ bolje zaupaj,

stilista odpusti,

ne sodita skupaj.

obleke na slovenski popevki karin zemljic