Modni radar: Tinkara Kovač, Anika Horvat in Zala Đurić

Tinkara Kovač

Z asimetrijo

so se igrali,

čez barvo zeleno

so bel pas zvezali.

Delavsko haljo

so dali na pol,

na stilsko nam rano

natrosili sol.

Je čudno vse skupaj,

brez repa in glave,

vse žal ne paše

na vsake postave,

sicer nam je všeč,

ta baročni obok,

a kaj, ko ji vid'mo

le en delček nog.