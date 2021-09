Modni radar: Tina Gorenjak, Tone Fornezzi - Tof in Davorin in Nataša Poherc

tina gorenjak igralka

Tina Gorenjak V enem je dihu

damska in seksi,

koža se sveti

kot svilnati keksi.

Bela jo črta

na dvoje razseka,

ramena pokaže

ta mična obleka.

Pričeska je skladna,

takisto ličila,

še torbica mini

se zraven je zlila.

Pudrasti čeveljci

vedno so pravi,

da ne utopite se

v barvni poplavi.

tone fornezzi tof

Tone Fornezzi - Tof Striček, le kam

se tak urno podajaš,

v športni opravi

dekleta osvajaš.

Si skuštraš lase

in gnezdo ustvariš,

pa leta odščipneš,

ti mladi tovariš.

A to še ni vse,

tud’ na nakit ne pozabiš,

z barvnimi perlami

pozornost privabiš.

Prefrigan si tiček

z ovratnikom v zrak,

saj ljubiš življenje,

to dober je znak.

davorin in natasa poherc