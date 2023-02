Modni radar: Tina Gaber in Robert Golob, Barbra Drnač in Astra Vrečko

Barbra Drnac

Za uvod v pustni mesec

je stopila pred občinstvo,

na njej navešeno je vse,

kičarija in zverinstvo.

Redki so prizori groze,

ko ne vemo, kod ne kam,

že nakita je na tone

in krzna vsaj za kilogram.

Čisto nič se ne ujema,

tudi to je treba znat',

pozab'li so, da jelko treba

po praznikih je v škatlo dat'.

Morda pa hoče bit' Smrketa,

ki ugaja svoj'mu tropu,

se krilo skrajšalo preveč je,

kaj če prala ga je v kropu?!