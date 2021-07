Modni radar: Tibor Golob in Jerneja P. Zhembrovskyy in Miki in Petra Vlahovič

Tibor Golob in Jerneja P. Zhembrovskyy

Tibor Golob in Jerneja P. Zhembrovskyy Priznajmo, da tole

vzbudi nam pozornost,

pred nami res ni

neka bleda okornost.

Sicer vsak prišla sta

iz dru'zga vesolja,

na žepu njegovem

je madež od olja.

Ona pozersko

glamur izžareva,

strašno se trudi,

da zvezda je dneva,

on pa je hlače

preveč gor potegnil,

z dekoltejem se svojim

ob njen'ga obregnil.

miki in petra vlahovic