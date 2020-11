Modni radar: Saša Mihelčič, Sabina Kogovšek in Saša Pavček

Saša Mihelčič

Pompozno, buhteče,

primerno predstavi,

s to barvno paleto

nas hitro pozdravi,

saj rdeče cvetlice

na modri podlagi

dobrodošle so kakor

poljubčki predragi.

Še v istem odtenku

je sandale obula,

da se od smeha

kdo ne polula,

ker včasih zgodi se,

da tudi v gledališču

koga oblečejo,

primerno smetišču.



foto Mediaspeed

sasa mihelcic, sabina kogovsek, sasa pavcek

Sabina Kogovšek

Na premieri Moj mož

je tudi ona blestela,

ko na sebi oblek'co

do kolen je imela.

Obroba od spodaj

za punčke je prave,

odlično za takšne

barvite predstave.

Čeprav po pravilih

je masko gor dala,

iz oči ji žari

prav posebna mandala.

A tu je še en

prav poseben deklič,

za kostume zaslužna

Jelena Proković.