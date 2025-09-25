  • Delo d.o.o.
    MODA

    Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

    V objektivu so se znašli Mojca Mavec, Gašper Rifelj in Tjaša Železnik.
    Mojca Mavec

    Mojca Mavec

    Gašper Rifelj

    Gašper Rifelj

    Tjaša Železnik

    Tjaša Železnik

    Mojca Mavec
    Gašper Rifelj
    Tjaša Železnik
    Suzy, FOTO: Mediaspeed
     25. 9. 2025 | 17:00
    2:08
    A+A-

    Mojca Mavec

    Kitajci so poslovili

    od leta se zmaja,

    a kaj, ko še vedno

    po svetu razgraja.

    Ob strani si torza

    zavezal je zanke,

    se preoblekel v Slovenko,

    ki skače čez planke.

    Zublji ognjeni

    v laseh se iskrijo,

    okrogli uhani

    glavo krasijo.

    Spominja na ribo

    z dna oceana,

    morda je le kuščar,

    ki smehlja se z ekrana.

    Gašper Rifelj
    Gašper Rifelj

    Gašper Rifelj

    Vitez noči

    se ponosno postavi,

    telo je ovito

    v črni zastavi.

    Na njej so bleščice,

    pečat za svečanost,

    za oblikovanje obrvi

    je kozmetična znanost.

    Pričeska preprosta,

    se ne komplicira,

    hlače široke

    kot tunel na dva tira.

    Pas je visok,

    da preščipne postavo,

    za stilsko celoto

    zasluži si 'bravo'.

    Tjaša Železnik
    Tjaša Železnik

    Tjaša Železnik

    Se tudi vam zdi,

    da so pred nami tapete,

    ki spretno v koktajl

    obleko so spete?!

    Material je odličen,

    če nimate časa

    za likanje zmečkanin,

    ki so namesto okrasa.

    Čeveljci črni

    izbira so varna,

    nakit je diskreten,

    igralka ni kvarna.

    Tanek obroč,

    ki pas nadomešča,

    gorje, če v lase

    se zaplete ji vešča.

    Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.

