Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Mojca Mavec Kitajci so poslovili od leta se zmaja, a kaj, ko še vedno po svetu razgraja. Ob strani si torza zavezal je zanke, se preoblekel v Slovenko, ki skače čez planke. Zublji ognjeni v laseh se iskrijo, okrogli uhani glavo krasijo. Spominja na ribo z dna oceana, morda je le kuščar, ki smehlja se z ekrana.

Gašper Rifelj

Gašper Rifelj Vitez noči se ponosno postavi, telo je ovito v črni zastavi. Na njej so bleščice, pečat za svečanost, za oblikovanje obrvi je kozmetična znanost. Pričeska preprosta, se ne komplicira, hlače široke kot tunel na dva tira. Pas je visok, da preščipne postavo, za stilsko celoto zasluži si 'bravo'.

Tjaša Železnik

Tjaša Železnik Se tudi vam zdi, da so pred nami tapete, ki spretno v koktajl obleko so spete?! Material je odličen, če nimate časa za likanje zmečkanin, ki so namesto okrasa. Čeveljci črni izbira so varna, nakit je diskreten, igralka ni kvarna. Tanek obroč, ki pas nadomešča, gorje, če v lase se zaplete ji vešča.

