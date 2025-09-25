Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Mojca Mavec
Kitajci so poslovili
od leta se zmaja,
a kaj, ko še vedno
po svetu razgraja.
Ob strani si torza
zavezal je zanke,
se preoblekel v Slovenko,
ki skače čez planke.
Zublji ognjeni
v laseh se iskrijo,
okrogli uhani
glavo krasijo.
Spominja na ribo
z dna oceana,
morda je le kuščar,
ki smehlja se z ekrana.
Gašper Rifelj
Vitez noči
se ponosno postavi,
telo je ovito
v črni zastavi.
Na njej so bleščice,
pečat za svečanost,
za oblikovanje obrvi
je kozmetična znanost.
Pričeska preprosta,
se ne komplicira,
hlače široke
kot tunel na dva tira.
Pas je visok,
da preščipne postavo,
za stilsko celoto
zasluži si 'bravo'.
Tjaša Železnik
Se tudi vam zdi,
da so pred nami tapete,
ki spretno v koktajl
obleko so spete?!
Material je odličen,
če nimate časa
za likanje zmečkanin,
ki so namesto okrasa.
Čeveljci črni
izbira so varna,
nakit je diskreten,
igralka ni kvarna.
Tanek obroč,
ki pas nadomešča,
gorje, če v lase
se zaplete ji vešča.
Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.