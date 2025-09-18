Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ivo Boscarol Striček podjeten na ples nas povabi, pogladi si lasišče, metuljček zagrabi. Poravna ga ponosno, še srajco popravi, z manšetnimi gumbi na plesišču se javi. Pikice črne kapljajo vzdolž trupa, pogled je usmiljen, brez vsakega hrupa. So zloščeni čevlji namest' ogledala, saj gospod upošteva, če tema je 'gala'.

Foto: Mediaspeed

Darja Kuhar Kotnik Sveti se, sveti, od peta vse do glave, v trenutku smo budni, ne potrebujemo kave. Z roza obleko in svetlo pričesko dobili smo pravo filmsko burlesko. Barbika ljubka je babi postala, se s srebrnimi salonarji v svet je podala. Prstan razkošni in bujni naborki, bila bi kraljica v bleščeči povorki.

Foto: Mediaspeed

Metka Premerl Barvna paleta kot travnik deluje, na njem le najlepše ideje se kuje. O modi, ki za leta sploh se ne zmeni, tako je, če rojen si z estetskimi geni. Hlače so mega, jakna pa tudi, s puhastimi valovi igrivost se nudi. Obraz je naličen, brez vsake opazke, če lepota je pristna, pozabite okraske.

Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.