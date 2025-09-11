Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)
Darja Štravs Tisu
Pred nami stoji
cel šopek cvetlic,
od zadaj, na hrbtu
skriva se 'šlic'.
Tako laže smukne
v obleko iz satena,
kot Venera grška
postava je njena.
Se tanka verižica
v nedrje spušča,
je vse usklajeno,
nobenega grušča.
Pričeska v figo
visoko je speta,
pogled naš se seli
od cveta do cveta.
Saša Einsiedler
Kako spremeniti
v strokovno se damo,
je najlažje z očali
pričarati dramo.
Biseri in leta
resnost dodajo,
že je nared
za novo oddajo.
Grafični liki
vzdolž cele figure,
ni treba nobene
shujševalne ji kure.
Čudovita je vsa,
od pete do glave,
še laski v odtenku
rdeče rjave.
Uroš Bitenc
Takšni so moški
opevana roba,
se znajo oblačit'
od rojstva do groba.
Za vsako priložnost
primerna je srajčka,
ne otepa se vzorcev,
saj tip ima jajčka.
Upošteva zakone
letnega časa,
v vsakem rokavu
ima skritega asa.
Dolg ali kratek,
to zanj ni ovira,
naj ta volja do stila
nikoli ne shira.
