Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Darjo Štravs Tisu, Sašo Einsiedler in Uroša Bitenca.
11.09.2025 ob 21:00
11.09.2025 ob 21:00

Čas branja: 2:01 min.

Darja Štravs Tisu

Pred nami stoji

cel šopek cvetlic,

od zadaj, na hrbtu

skriva se 'šlic'.

Tako laže smukne

v obleko iz satena,

kot Venera grška

postava je njena.

Se tanka verižica

v nedrje spušča,

je vse usklajeno,

nobenega grušča.

Pričeska v figo

visoko je speta,

pogled naš se seli

od cveta do cveta.

Saša Einsiedler

Kako spremeniti

v strokovno se damo,

je najlažje z očali

pričarati dramo.

Biseri in leta

resnost dodajo,

že je nared

za novo oddajo.

Grafični liki

vzdolž cele figure,

ni treba nobene

shujševalne ji kure.

Čudovita je vsa,

od pete do glave,

še laski v odtenku

rdeče rjave.

Uroš Bitenc

Takšni so moški

opevana roba,

se znajo oblačit'

od rojstva do groba.

Za vsako priložnost

primerna je srajčka,

ne otepa se vzorcev,

saj tip ima jajčka.

Upošteva zakone

letnega časa,

v vsakem rokavu

ima skritega asa.

Dolg ali kratek,

to zanj ni ovira,

naj ta volja do stila

nikoli ne shira.

Uroš Bitenc Saša Einsiedler znani Slovenci modna revija moda modni radar Suzy Darja Štravs Tisu

