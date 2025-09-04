Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)
Klemen Slakonja
Dobili primer
za dilemo smo večno,
mar od sivih odtenkov
postane nam tečno?
Odgovor na dlani
evrovizij'c postreže,
barvna paleta
na dušo mu leže.
So pomembne oblike
in konfekcijski kroji,
včasih neskončni
notranji boji,
da videz se pravi
poveže v celoto,
si zasluži priznanje
za to trendi lepoto.
Eva Lorbek
Dobili še eno
smo pojočo princeso,
bi jo zlahka zamenjali
za razkošno cipreso.
Til širi kot veje se
na vse kraje in konce,
pod krilo razkošno
skrila je lonce.
Dramatičnost ljubi,
in sintetiko tudi,
blizu ognja hoditi
naj se ne trudi.
Lahko bi kot kres
se kreacija vnela,
za obleko ostal bi
le kupček pepela.
Lorella Flego
Lahkotno poletna
kot Helena iz antike,
plapolajoče pospremimo
vse njene premike.
Volančki nad kolenom
dekliškost dodajo,
se prstki v sandalih
nam ljubko smehljajo.
Ramena pokrita,
nared je za k maši,
življenje preliva
v zlati se čaši.
Okoli pasu
si pentljo zaveže,
le redka v stilu
do kolen ji doseže.
Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.
