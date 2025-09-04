MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Klemna Slakonjo, Evo Lorbek in Lorello Flego.
Fotografija: Klemen Slakonja
Klemen Slakonja

Klemen Slakonja

Dobili primer

za dilemo smo večno,

mar od sivih odtenkov

postane nam tečno?

Odgovor na dlani

evrovizij'c postreže,

barvna paleta

na dušo mu leže.

So pomembne oblike

in konfekcijski kroji,

včasih neskončni

notranji boji,

da videz se pravi

poveže v celoto,

si zasluži priznanje

za to trendi lepoto.

Eva Lorberk
Eva Lorberk

Eva Lorbek

Dobili še eno

smo pojočo princeso,

bi jo zlahka zamenjali

za razkošno cipreso.

Til širi kot veje se

na vse kraje in konce,

pod krilo razkošno

skrila je lonce.

Dramatičnost ljubi,

in sintetiko tudi,

blizu ognja hoditi

naj se ne trudi.

Lahko bi kot kres

se kreacija vnela,

za obleko ostal bi

le kupček pepela.

Lorella Flego
Lorella Flego

Lorella Flego

Lahkotno poletna

kot Helena iz antike,

plapolajoče pospremimo

vse njene premike.

Volančki nad kolenom

dekliškost dodajo,

se prstki v sandalih

nam ljubko smehljajo.

Ramena pokrita,

nared je za k maši,

življenje preliva

v zlati se čaši.

Okoli pasu

si pentljo zaveže,

le redka v stilu

do kolen ji doseže.

Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.

