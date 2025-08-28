Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)
Patrik Mrak
Dobili smo novo
uniformo za v šolo,
po idejo odpravil
se je mladenič v Angolo.
Svetovali so mu,
da indigo modra
strašno je pusta –
kot avgustovska sodra.
Zato zasnoval
je revolucionarno idejo,
da roko in pas
ovije si s prejo.
Izbral je oranžno,
pač takšna je moda,
in postal je poletni
pojoči oproda.
Gaja Kuščer
Domišljija je bujna,
ne gre ji očitat',
za etno navdih
ji je treba čestitat'.
Na podstrehi se skrivala
prašna je skrinja,
v njej pa zaprta
bila je blaginja.
Zabičala ji je
babica strogo,
naj čuva to staro
in vredno preprogo.
Na roke preslikala
je s tepiha vzorce,
da kot eksponat
za muzejske bo dvorce.
Samantha Maya
Zasluži priznanje
pevka si mlada,
se vidi očitno,
da svet ima rada.
Ostanki blaga
so postali obleka,
to je miselnost tega
sodobnega veka.
Dovolj je odpadkov,
v njih duši se narava,
razparane cunje
so postale oprava.
Na njih še prišiti
koščki so stekla,
barva se sveti,
kot da je iz jekla.
