Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Patrika Mraka, Gajo Kuščer in Samantho Mayo
Patrik Marak
Patrik Marak

28.08.2025 ob 21:25
28.08.2025 ob 21:25

Patrik Mrak

Dobili smo novo

uniformo za v šolo,

po idejo odpravil

se je mladenič v Angolo.

Svetovali so mu,

da indigo modra

strašno je pusta –

kot avgustovska sodra.

Zato zasnoval

je revolucionarno idejo,

da roko in pas

ovije si s prejo.

Izbral je oranžno,

pač takšna je moda,

in postal je poletni

pojoči oproda.

Gaja Kuščer
Gaja Kuščer

Gaja Kuščer

Domišljija je bujna,

ne gre ji očitat',

za etno navdih

ji je treba čestitat'.

Na podstrehi se skrivala

prašna je skrinja,

v njej pa zaprta

bila je blaginja.

Zabičala ji je

babica strogo,

naj čuva to staro

in vredno preprogo.

Na roke preslikala

je s tepiha vzorce,

da kot eksponat

za muzejske bo dvorce.

Samantha Maya
Samantha Maya

Samantha Maya

Zasluži priznanje

pevka si mlada,

se vidi očitno,

da svet ima rada.

Ostanki blaga

so postali obleka,

to je miselnost tega

sodobnega veka.

Dovolj je odpadkov,

v njih duši se narava,

razparane cunje

so postale oprava.

Na njih še prišiti

koščki so stekla,

barva se sveti,

kot da je iz jekla.

modni radar moda Patrik Mrak Gaja Kuščer Samantha Maya Suzy

Komentarji:

