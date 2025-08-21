MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Barbaro in Danila Türk, Laro Komar in Ivana Loboda, Urško Klakočar Zupančič in Bora Zuljana.
Fotografija: Bor Zuljan in Urška Klakočar Zupančič
Odpri galerijo
Bor Zuljan in Urška Klakočar Zupančič

Suzy, FOTO: Mediaspeed
21.08.2025 ob 17:00
21.08.2025 ob 17:09
Suzy, FOTO: Mediaspeed
21.08.2025 ob 17:00
21.08.2025 ob 17:09

Poslušajte

Čas branja: 2:12 min.

Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan

Črno srebrna

lepo se poveže,

ljubezen iskrena

v srček naš seže.

Oba sta vratova

bogata z nakitom,

veselimo se s politično

glasbenim hitom.

Ona se sveti,

on je resno galanten,

samo da nasmešek

ni zaigrano instanten.

Za ščepec strasti

poskrbela je dama,

v rdečih salonarjih

obeta se drama.

Lara Komar in Ivan Loboda 
Lara Komar in Ivan Loboda 

Lara Komar in Ivan Loboda

Pred nami prijateljsko

primorska naveza,

Tržačanka vitka

kot najlepša breza.

Vzorec z obleke

po orientu dehti,

poletna obutev

ne pušča sledi.

Režiser se odločil

je za barve peščene,

s srajco odprto

je klical sirene.

Očala velika,

namesto ekrana,

morda je igralka

že za vlogo izbrana.

Barbara in Danilo Türk
Barbara in Danilo Türk

Barbara in Danilo Türk

Predsedniški par

usklajeno deluje,

po barvi, izrazu,

ki odsotno v nas kljuje.

Tradicija močna

zareže se v gene,

za takšne oprave

visoke so cene.

Kravata podobna

jeziku je vražjem,

ušesa so biserna,

po okusu najdražjem.

Pričeski umirjeni

iz domačega loga,

po naporni proslavi

prileže se joga.

Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Suzy modni radar znani Slovenci

Priporočamo

Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni
Močnejša nevihtna celica zajela Slovenijo! Portorož pod vodo (VIDEO)
Po brutalnem pretepu trojica varnostnikov kazensko ovadena, dva brez licence »Zdaj, ko ni Srbov, so začeli mlatiti Slovence«
Zaradi možnega konflikta interesov odstopil stečajni upravitelj Biobanke

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Komentarji:

Priporočamo

Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni
Močnejša nevihtna celica zajela Slovenijo! Portorož pod vodo (VIDEO)
Po brutalnem pretepu trojica varnostnikov kazensko ovadena, dva brez licence »Zdaj, ko ni Srbov, so začeli mlatiti Slovence«
Zaradi možnega konflikta interesov odstopil stečajni upravitelj Biobanke

Izbrano za vas

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Predstavitvene informacije

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

 
Promo

13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

 
Promo

Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.