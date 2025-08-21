Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)
Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan
Črno srebrna
lepo se poveže,
ljubezen iskrena
v srček naš seže.
Oba sta vratova
bogata z nakitom,
veselimo se s politično
glasbenim hitom.
Ona se sveti,
on je resno galanten,
samo da nasmešek
ni zaigrano instanten.
Za ščepec strasti
poskrbela je dama,
v rdečih salonarjih
obeta se drama.
Lara Komar in Ivan Loboda
Pred nami prijateljsko
primorska naveza,
Tržačanka vitka
kot najlepša breza.
Vzorec z obleke
po orientu dehti,
poletna obutev
ne pušča sledi.
Režiser se odločil
je za barve peščene,
s srajco odprto
je klical sirene.
Očala velika,
namesto ekrana,
morda je igralka
že za vlogo izbrana.
Barbara in Danilo Türk
Predsedniški par
usklajeno deluje,
po barvi, izrazu,
ki odsotno v nas kljuje.
Tradicija močna
zareže se v gene,
za takšne oprave
visoke so cene.
Kravata podobna
jeziku je vražjem,
ušesa so biserna,
po okusu najdražjem.
Pričeski umirjeni
iz domačega loga,
po naporni proslavi
prileže se joga.
Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.
