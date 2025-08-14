MODNI RADAR 

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Marka Vuksanovića, Mojco Fatur in Maria Galuniča ter Ota Pestnerja.
Fotografija: Mojca Fatur in Mario Galunič
Suzy. FOTO: Mediaspeed
Marko Vuksanović

Nesreča nikoli

zares ne počiva,

izkusil je pevec

na poti do piva.

Med hojo, glej, smola,

nekdo se spotakne

in reveža z barvami

vsega oplakne.

V trenutku postal je

kot mavrica živa,

na vrhu katere

siva griva počiva.

Lahko bi postavili

v muzej ga med slike,

od navdušenja obiskovalci

bi spuščali krike.

Lepo se igralka

k uredniku privije,

v objemu njegovem

skoraj se skrije.

Rožnate niti

iz volnene so preje,

pod obleko je vroče,

da v srcu jo greje.

Sicer črnina

močno prevladuje,

s srajčico belo

voditelj rešuje,

da ni vse pogrebno,

turobno in resno,

življenje že samo

po sebi je stresno.

V mladosti gospod

je bil čudežni deček,

danes pa s srajce

cedi se mu mleček.

Na prvi pogled je kot

mafijski boter,

le kakšen zares je

njegov stilistični smoter.

Srajca zmečkana,

je likalnik pobegnil,

od spodaj vse črno,

v temo je dregnil.

Na glavi klobuk,

ker močno je sonce,

se hladit bo šel kar

v dolino pod Ponce.

Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.

Več iz te teme:

modni radar moda Suzy Mario Galunič Oto Pestner Mojca Fatur družina znani Slovenci

Komentarji:

