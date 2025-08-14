Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)
Marko Vuksanović
Nesreča nikoli
zares ne počiva,
izkusil je pevec
na poti do piva.
Med hojo, glej, smola,
nekdo se spotakne
in reveža z barvami
vsega oplakne.
V trenutku postal je
kot mavrica živa,
na vrhu katere
siva griva počiva.
Lahko bi postavili
v muzej ga med slike,
od navdušenja obiskovalci
bi spuščali krike.
Mojca Fatur in Mario Galunič
Lepo se igralka
k uredniku privije,
v objemu njegovem
skoraj se skrije.
Rožnate niti
iz volnene so preje,
pod obleko je vroče,
da v srcu jo greje.
Sicer črnina
močno prevladuje,
s srajčico belo
voditelj rešuje,
da ni vse pogrebno,
turobno in resno,
življenje že samo
po sebi je stresno.
Oto Pestner
V mladosti gospod
je bil čudežni deček,
danes pa s srajce
cedi se mu mleček.
Na prvi pogled je kot
mafijski boter,
le kakšen zares je
njegov stilistični smoter.
Srajca zmečkana,
je likalnik pobegnil,
od spodaj vse črno,
v temo je dregnil.
Na glavi klobuk,
ker močno je sonce,
se hladit bo šel kar
v dolino pod Ponce.
Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.
