Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Bada Bunnyja, Pamelo Anderson in Brandona Leeja ter Patricka Schwarzeneggerja.
Fotografija: Bad Bunny
Bad Bunny

Suzy, FOTO: Profimedia
07.08.2025 ob 21:25
Čas branja: 2:09 min.

Bad Bunny

Dobili paleto

odtenkov smo blata,

odvisno, kaj jedla

je prejšnji dan Fata.

Vlaknine za svetlo,

za temno pa vino,

si na glavo poveznil

je pečeno glino.

Monokromatičnost

z belo razbije,

rokavice z zlatimi

kamni pokrije.

Torba primerna

je za kroglo kegljaško,

lahko še kaj drugega

bi spravil v 'taško'.

Pamela Anderson in Brandon Lee 
Pamela Anderson in Brandon Lee 

Pamela Anderson in Brandon Lee

Lahko bi poročno

nam zgodbo spisala,

čeprav le na žurki

sta razkošni pristala.

On po pravilih,

v črni in beli,

vmes so detajli

bleščeče veseli.

Zato pa je ona

srebrna skulptura,

brez ličil zadnje čase

je njena bravura.

Morda ji frizuro

naredila je mama,

najprej lonec na glavo,

potem odreže se slama.

Patrick Schwarzenegger
Patrick Schwarzenegger

Patrick Schwarzenegger

Bi rekli, da to je

Terminatorjev sin?

Potem si prislužite

največji čin.

Povsem sta različna,

še najbolj po stilu,

potomec z lahkoto

pojavi se v krilu.

Tudi tokrat izbral je

kreacijo drzno,

bilo je prevroče,

da oblekel bi krzno.

Črtast pajac

mu prinesel je srečo,

ga še bolj je olepšal

z rumeno-rdečo.

Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.

Več iz te teme:

Suzy modni radar

