Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)
Bad Bunny
Dobili paleto
odtenkov smo blata,
odvisno, kaj jedla
je prejšnji dan Fata.
Vlaknine za svetlo,
za temno pa vino,
si na glavo poveznil
je pečeno glino.
Monokromatičnost
z belo razbije,
rokavice z zlatimi
kamni pokrije.
Torba primerna
je za kroglo kegljaško,
lahko še kaj drugega
bi spravil v 'taško'.
Pamela Anderson in Brandon Lee
Lahko bi poročno
nam zgodbo spisala,
čeprav le na žurki
sta razkošni pristala.
On po pravilih,
v črni in beli,
vmes so detajli
bleščeče veseli.
Zato pa je ona
srebrna skulptura,
brez ličil zadnje čase
je njena bravura.
Morda ji frizuro
naredila je mama,
najprej lonec na glavo,
potem odreže se slama.
Patrick Schwarzenegger
Bi rekli, da to je
Terminatorjev sin?
Potem si prislužite
največji čin.
Povsem sta različna,
še najbolj po stilu,
potomec z lahkoto
pojavi se v krilu.
Tudi tokrat izbral je
kreacijo drzno,
bilo je prevroče,
da oblekel bi krzno.
Črtast pajac
mu prinesel je srečo,
ga še bolj je olepšal
z rumeno-rdečo.
Zapisana vsebina je mnenje komentatorja revije Suzy in ne odraža mnenja uredništva Slovenskih novic.
