Modni radar: Rebeka Dremelj, Gorka Berden in Indira Ekić

Rebeka Dremelj

Grizli medveda

pevka je slekla,

iz kože umetne

brezrokavnik navlekla,

da videz ležerni

nam hitro predstavi,

kavbojke se fino

podajo postavi,

saj noge v njih

tesno so odete,

ima čevlje zavezane

in še zapete.

S pitonovim vzorcem

se je poigrala,

ker ona res dobro ve,

kaj je to šala.