Modni radar: poglejte, kdo se je tokrat ujel vanj

Alenka Košir in Marko Jovović

Poglejte tole poezijo

čustev in iskrene sreče,

povrhu sta še stilski dvojec,

ki ve, kako se prav obleče.

Srajca bela nas opomni,

da je pred nami eleganca,

on z metuljčkom, ona s pentljo,

ne, to ni navadna štanca.

Zgornji gumb odpet ležerno,

saj sproščenost vselej šteje,

z njunih nežnih čutnih ustnic

že pohota pristna veje.

Nazdravila sta na ljubezen,

z njo opajata se redno,

če primerjamo ju z drug'mi,

izpadejo naravnost bedno.